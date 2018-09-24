03:30 | Футбол — РПЛ

Ролан Гусев: "ЦСКА, "Спартак" и "Зенит" - претенденты на чемпионство. В "Локомотив" не верю"

Обсудить
0

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев в интервью "СЭ" отметил, что после матча армейцев со "Спартаком" (1:1) он может назвать команду претендентом на чемпионство. По его словам, также за золото будут бороться "Зенит" и красно-белые.

– Есть уверенность, что уже в этом сезоне армейцы будут бороться за чемпионство?

– Теперь – да! "Зенит", ЦСКА и "Спартак" – главные претенденты на золото.

– А "Локомотив"?

– Вот в него я не верю. Многовато у команды проблем. (Александр Кружков)

Полная версия интервью Ролана Гусева

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 8-й тур. "Зенит" - "Локо", ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...