Роберто Манчини: "Время Дзюбы придет"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 7-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0) отметил, что у его команды возникли сложности в связи с синтетическим покрытием. Кроме того, итальянский специалист пожаловался на плотный график.

– Дзюба не подходит под вашу систему игры? Почему он не играет?

– Дзюба, Шатов, Анюков и Жирков травмированы. У нас получается играть хорошо и выигрывать с Кокориным и Дриусси в атаке, но я уверен, что время Дзюбы придет.

– Сложности с искусственным газоном возникли?

– Да, было нелегко. На синтетике вообще играть сложно. "Амкар" привык к этому покрытию. Также сложности были вызваны тем, что у нас очень плотный график, играем практически каждые три дня и у нас не такая большая ротация состава. (Официальный сайт "Зенита")

Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"