Роберто Манчини: "Вечер получился неудачным"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 18-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:3) отметил, что у нападающего Дмитрия Полоза большой потенциал.

– Почему в основе вышел Полоз, а не Дриусси?

– Мне показалось, что Полоз будет лучше завершать атаки. Он хороший нападающий, но ему еще нужно прибавлять. У него большой потенциал, нужно работать.

– В концовке вы оригинально разыграли штрафной, когда три игрока затаились за стенкой и ворвались в штрафную. Заготовка?

– Да, мы наигрывали это. Но забить не смогли, и вечер получился неудачным.

– Жирков впервые вышел в основе в чемпионате. Почему во втором тайме поставили именно его справа в обороне?

– Потому что Жирков – универсал, он хорош в защите. По тактическим соображениям я решил поставить его на этот матч с первых минут, он сейчас хорошо готов. Мог смещаться в центр и создавать пространство для Ригони, что и делал. (Михаил ГОНЧАРОВ)