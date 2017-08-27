Роберто Манчини: "Уйдет ли Дзюба? Не знаю, что случится в ближайшие дни"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 8-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0) подчеркнул, что не готов рассуждать о будущем нападающего Артема Дзюбы. По словам специалиста, до закрытия трансферного окна может произойти что угодно.

Напомним, что нападающий не попал в заявку на матч. Дзюба на прошлой неделе не летал с командой на предыдущий матч чемпионата России с "Амкаром" в Пермь (1:0). Отсутствие форварда вместе с Александром Анюковым, Юрием Жирковым и Олегом Шатовым главный тренер "Зенита" Роберто Манчини объяснил травмами.

– Можно сказать, что Нобоа набирает необходимую форму? Вы довольны его игрой? – вопрос Манчини.

– Он провел хороший матч. Но ему еще есть куда расти.

– После перерыва на матчи сборных Артем Дзюба останется в "Зените"?

– Не знаю, что может случиться в ближайшие дни. До закрытия трансферного окна возможно многое. Повторюсь, сегодня Дзюба не играл из-за недомогания. Что будет дальше – посмотрим. Наша команда недоукомплектована. Нам нужны новые игроки. С таким плотным графиком нам не хватает футболистов. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

В четверг Дзюба вышел на замену вместо автора дубля Александра Кокорина в победной ответной игре 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Утрехтом" (2:0). После этой встречи Манчини заявил, что "нуждается в настоящем Дзюбе".

При этом, по информации "СЭ", до закрытия трансферного окна весьма вероятен обмен форварда в "Краснодар" на Федора Смолова. Еще одним претендентом на Дзюбу называется "Локомотив".

Трансляция матча "Зенит" – "Ростов"