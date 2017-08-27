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22:24 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Дзюба немного приболел"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после ничьей с "Ростовом" (0:0) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что нападающий Артем Дзюба не попал в заявку команды на встречу, потому что приболел. Он также добавил, что не выпустил Олега Шатова с первых минут, поскольку хавбек выглядел несвежим после игры 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта" (2:0).

– Почему Дзюба не попал даже в запас? Не стоило ли выпустить Шатова с первых минут? - вопрос Манчини.

– Дзюба немного приболел, не очень хорошо себя чувствует. Шатов же играл против "Утрехта", в матче, который вся наша команда провела фантастически. Он провел довольно много времени на поле, сыграл хорошо, но сейчас был не очень свежим. Поэтому сегодня он остался в запасе. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, Дзюба на прошлой неделе не летал с командой на предыдущий матч чемпионата России с "Амкаром" в Пермь (1:0). Отсутствие форварда вместе с Александром Анюковым, Юрием Жирковым и Шатовым Манчини объяснил травмами. В четверг Дзюба вышел на замену вместо автора дубля Александра Кокорина в игре с "Утрехтом". После этой встречи Манчини заявил, что "нуждается в настоящем Дзюбе". При этом, по информации "СЭ", до закрытия трансферного окна весьма вероятен обмен форварда в "Краснодар" на Федора Смолова. Еще одним претендентом на Дзюбу называется "Локомотив".

Трансляция матча "Зенит" – "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Seraffim

Это у него хроническое. При чем обострение происходит, когда начинает играть сборная.

23:24

Лоуренс Аравийский

Дзюба немного приболел,а я немного прип...ел!

22:50

Obl2007

Нееее......Он за титулами поехал )))))

22:35

самарец

Да мы знаем что приболел У него колено постоянно болит

22:33

SP2

Несвежей рыба может выглядеть. И мясо. А хавбек - в худшем соучае, уж, если очень хочется сказать про свежесть - хавбек может не выглядеть свежим. Но несвежим!!! Совсем русскмй в школе никто не учит???

22:33

Ganik

баламошка +100500))

22:33

баламошка

Орзул подарила крысиному королю венерический букет.

22:31