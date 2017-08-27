Роберто Манчини: "Дзюба немного приболел"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после ничьей с "Ростовом" (0:0) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что нападающий Артем Дзюба не попал в заявку команды на встречу, потому что приболел. Он также добавил, что не выпустил Олега Шатова с первых минут, поскольку хавбек выглядел несвежим после игры 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта" (2:0).

– Почему Дзюба не попал даже в запас? Не стоило ли выпустить Шатова с первых минут? - вопрос Манчини.

– Дзюба немного приболел, не очень хорошо себя чувствует. Шатов же играл против "Утрехта", в матче, который вся наша команда провела фантастически. Он провел довольно много времени на поле, сыграл хорошо, но сейчас был не очень свежим. Поэтому сегодня он остался в запасе. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, Дзюба на прошлой неделе не летал с командой на предыдущий матч чемпионата России с "Амкаром" в Пермь (1:0). Отсутствие форварда вместе с Александром Анюковым, Юрием Жирковым и Шатовым Манчини объяснил травмами. В четверг Дзюба вышел на замену вместо автора дубля Александра Кокорина в игре с "Утрехтом". После этой встречи Манчини заявил, что "нуждается в настоящем Дзюбе". При этом, по информации "СЭ", до закрытия трансферного окна весьма вероятен обмен форварда в "Краснодар" на Федора Смолова. Еще одним претендентом на Дзюбу называется "Локомотив".

Трансляция матча "Зенит" – "Ростов"