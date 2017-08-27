Роберто Манчини: "Кокорин сейчас – лучший нападающий России"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 8-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0) подчеркнул, что нападающий Александр Кокорин на данный момент является лучшим футболистом в стране. При этом специалист уверен, что форвард может играть на более высоком уровне.

– Кажется, что сегодняшний Кокорин похож на молодого футболиста Манчини начала восьмидесятых, который только перешел из "Болоньи" в "Сампдорию". Не замечали ли вы такого сходства и работаете ли вы с ним индивидуально? – вопрос Манчини.

– Кокорин – очень хороший игрок с фантастическими качествами, очень много забивает в этом сезоне. Исходя из того, что я увидел пока в "Зените" и других российских командах, считаю, что Кокорин сейчас – лучший нападающий России. Но он может стать еще сильнее и выйти на следующий уровень, потенциал у него есть. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Максим МЕЛЬНИКОВ)

Напомним, что Кокорин – лучший бомбардир петербургского клуба. В этом сезоне он провел 9 голов – до 35 мячей на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба, нападающему осталось забить 26 раз (его напарник пока в сезоне не отличался).

Трансляция матча "Зенит" – "Ростов"