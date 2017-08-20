Роберто Манчини: "Что было в записках? "Удачи!"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что во втором тайме матча 7-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0) команда прибавила в движении. По словам итальянского специалиста, в первой половине встрече его подопечным не хватало внимания.

- Какая была установка в перерыве? Сказал, что надо двигаться, - сказал Манчини во флеш-интервью. - В первом тайме мы были медленными, нам не хватало внимания.

- Что было в записках, которые вы передавали на поле?

- Удачи!

Два месседжа Паредесу // Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"