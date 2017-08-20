17:00 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Что было в записках? "Удачи!"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что во втором тайме матча 7-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0) команда прибавила в движении. По словам итальянского специалиста, в первой половине встрече его подопечным не хватало внимания.

- Какая была установка в перерыве? Сказал, что надо двигаться, - сказал Манчини во флеш-интервью. - В первом тайме мы были медленными, нам не хватало внимания.

- Что было в записках, которые вы передавали на поле?

- Удачи!

Два месседжа Паредесу // Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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zenitoman

Рабинер занят трёхтомником "спартак. История самоубийства".

17:31

Slim Taller

Рабинер,не будь дураком,выпускай книгу под названием "Избранные записки Манчини".

17:12