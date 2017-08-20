Записка от Манчини. Два месседжа Паредесу

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини несколько раз менял игровую схему по ходу гостевого матча 7-го тура премьер-лиги с "Амкаром". При этом тренер посылал "сообщение" своим футболистам.
Заменив форварда Себастьяна Дриусси на полузащитника Матиаса Краневиттера на 66-й минуте при счете 1:0 в пользу невского клуба, он вручил аргентинскому хавбеку записку. Передать "послание" адресату у футболиста получилось не сразу.
Вместе с запиской он успел отыграть около минуты и совершить удачную обводку в центре поля. Только после паузы Краневиттер вручил "месседж" своему соотечественнику, опорному полузащитнику Леандро Паредесу. На лице последнего можно было вместе с интересом распознать удивление.
Еще одну записку Манчини отправил с защитником Луишем Нету, который на 87-й минуте под проливным дождем заменил хавбека Далера Кузяева. И снова "послание" было адресовано Паредесу.
После матча Манчини во флеш-интервью телеканалу "Наш футбол" сказал, что передавал на поле пожелание – "Удачи!"
Добавим, что это не первый случай, когда Манчини выпускает игрока с инструкцией по перестроению. В частности, подобный маневр итальянский специалист проделал в концовке домашнего матча 4-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (5:1), когда изменил число защитников – с четырех до пяти (или трех центральных).
Записка дня #АмкарЗенит pic.twitter.com/ordGArHf3v– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 20 августа 2017 г.
В первый раз – неразборчиво 😂 #АмкарЗенит pic.twitter.com/iWzNBh7O1X– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 20 августа 2017 г.
- Амкар
- Зенит СПб
- Спартак (футбол)
- Роберто Манчини
- Луиш Нету
- Далер Кузяев
- Матиас Краневиттер
- Себастьян Дриусси
- Леандро Паредес