16:45 | Футбол — РФПЛ

Записка от Манчини. Два месседжа Паредесу

Записка от Роберто Манчини. Записка №1. От Матиаса Краневиттера - Леандро Паредесу. Записка №1. От Матиаса Краневиттера - Леандро Паредесу. Записка №1. От Матиаса Краневиттера - Леандро Паредесу. Записка №1. От Матиаса Краневиттера - Леандро Паредесу. Записка №1. От Матиаса Краневиттера - Леандро Паредесу. Записка №2. От Луиша Нету - Леандро Паредесу. Записка №2. От Луиша Нету - Леандро Паредесу. Записка №2. От Луиша Нету - Леандро Паредесу. Записка №2. От Луиша Нету - Леандро Паредесу.
Записка от Роберто Манчини.

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини несколько раз менял игровую схему по ходу гостевого матча 7-го тура премьер-лиги с "Амкаром". При этом тренер посылал "сообщение" своим футболистам.

Как Матиас Краневиттер передал записку Леандро Паредесу.
Записка №1. От Матиаса Краневиттера – Леандро Паредесу.

Заменив форварда Себастьяна Дриусси на полузащитника Матиаса Краневиттера на 66-й минуте при счете 1:0 в пользу невского клуба, он вручил аргентинскому хавбеку записку. Передать "послание" адресату у футболиста получилось не сразу.

Как Матиас Краневиттер передал записку Леандро Паредесу.
Записка №1. От Матиаса Краневиттера – Леандро Паредесу.

Вместе с запиской он успел отыграть около минуты и совершить удачную обводку в центре поля. Только после паузы Краневиттер вручил "месседж" своему соотечественнику, опорному полузащитнику Леандро Паредесу. На лице последнего можно было вместе с интересом распознать удивление.

Как Матиас Краневиттер передал записку Леандро Паредесу.
Записка №1. От Матиаса Краневиттера – Леандро Паредесу.

Еще одну записку Манчини отправил с защитником Луишем Нету, который на 87-й минуте под проливным дождем заменил хавбека Далера Кузяева. И снова "послание" было адресовано Паредесу.

Записка №2. От Луиша Нету – Леандро Паредесу.
Записка №2. От Луиша Нету – Леандро Паредесу.

После матча Манчини во флеш-интервью телеканалу "Наш футбол" сказал, что передавал на поле пожелание – "Удачи!"

Записка от Роберто Манчини.
Записка от Роберто Манчини.

Добавим, что это не первый случай, когда Манчини выпускает игрока с инструкцией по перестроению. В частности, подобный маневр итальянский специалист проделал в концовке домашнего матча 4-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (5:1), когда изменил число защитников – с четырех до пяти (или трех центральных).

Трансляция матча "Амкар" – "Зенит"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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