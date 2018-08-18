Роберт Мак: "Конкуренция за место в составе действительно будет жесткой"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак после победы над минским "Динамо" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (8:1) в интервью "СЭ" отметил, что большое количество игроков в команде не повредит. Тем не менее, он понимает, что конкуренция будет жесткой.

– Вам не кажется, что в "Зените" слишком много футболистов? Не тесно вам?

– Это реальность. В конце концов играем в разных турнирах – чемпионат, кубок, Лига Европы. Для ротации нужны игроки. У кого-то бывают плохие дни – как в Минске, у кого-то хорошие. Это неплохо, зато у тренера есть выбор. Но конкуренция за место в составе действительно будет жесткой. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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