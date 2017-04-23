Роберт Евдокимов: "Над "Томью" ничего не довлеет"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов перед матчем 24-го тура чемпионата России с "Томью" подчеркнул, что команда будет бороться за победу. При этом специалист отметил, что на данный момент состав сине-белых не оптимален.

- Состав "Оренбурга" не очень оптимальный, но в целом ребята, которые выйдут на замену, готовы сыграть и завоевать три очка, - сказал Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол". - "Томь"? Над ними ничего не довлеет.

Они не борются за турнирные места, просто выходят на поле и показывают свою игру. Поэтому дома у них многое получается. Но недооценки соперника с нашей стороны не будет, мы много об этом говорили. Все покажет футбольное поле.

Трансляция матча "Оренбург" - "Томь"