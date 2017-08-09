Ринат Билялетдинов: "Рубин" и "Локомотив" будут ждать ошибок соперника"

Бывший главный тренер "Рубина" и "Локомотива" Ринат Билялетдинов в преддверии матча 5-го тура чемпионата России между железнодорожниками и казанцами выразил мнение, что команды продемонстрируют закрытый футбол. По его словам, они будут рассчитывать на ошибки соперника.

- Игра, скорее всего, будет закрытой, - приводят "Известия" слова Билялетдинова. - Обе команды будут ждать ошибок оппонента. А нас ждет дуэль двух опытнейших тренеров, которые прекрасно понимают сильные стороны друг друга. Игра "Рубина" может свестись к навесам в надежде на удачный отскок и умение Жонатаса играть головой. А "Локомотив", наверное, будет проводить разящие атаки.

Ротация в команде необходима всегда. Если вдруг кто-то получит травму, то заменяющий его футболист должен иметь игровой тонус. Отсутствие практики может серьезно сказаться на любом игроке, даже если он идеально тренируется и получает должные нагрузки. Так что, скорее всего, столь серьезная ротация в "Рубине" применяется для того, чтобы все игроки обоймы были в хорошем тонусе.

Напомним, что матч "Рубин" - "Локомотив" состоится 9 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.