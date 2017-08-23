Ригони будет выступать в "Зените" под 10-м номером

Новичок "Зенита" полузащитник Эмилиано Ригони будет выступать под 10-м номером. По словам аргентинца, он хотел выбрать другой номер, но он был занят.

– Буду играть под 10-м номером. Он был свободен. Обычно я беру 24-й, но он был занят. Мне нравится десятка, поэтому я выбрал его, - цитирует Ригони пресс-служба "Зенита".

Хавбек выступал за "Индепендьенте" с 2016 года, в минувшем сезоне он забил 11 голов в 30 матчах. Ранее сообщалось, что аргентинский клуб получит за трансфер футболиста 10,5 миллиона евро.

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