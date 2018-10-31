Рифат Жемалетдинов: "У "Локо" все должно пойти в гору и в чемпионате, и в Лиге чемпионов"

Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов заявил, что его команда еще скажет свое слово в Лиге чемпионов. После трех туров железнодорожники занимают последнее место в группе D - они не набрали ни одного очка.

- Такое бывает - неудачный отрезок после большой победы, - приводит слова Жемалетдинова официальный сайт "Локомотива". - Я думаю, нам надо просто перетерпеть. Скоро все должно пойти в гору не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов. Мы там еще не сказали своего слова, так дело не пойдет!

В чемпионате России "Локомотив" занимает 3-е место после 12 туров, имея в активе 21 очко.

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