19:04 | Футбол — РПЛ

Рифат Жемалетдинов: "У "Локо" все должно пойти в гору и в чемпионате, и в Лиге чемпионов"

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Полузащитник "Локомотива"  Рифат Жемалетдинов заявил, что его команда еще скажет свое слово в Лиге чемпионов. После трех туров железнодорожники занимают последнее место в группе D - они не набрали ни одного очка. 

- Такое бывает - неудачный отрезок после большой победы, - приводит слова Жемалетдинова официальный сайт "Локомотива". - Я думаю, нам надо просто перетерпеть. Скоро все должно пойти в гору не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов. Мы там еще не сказали своего слова, так дело не пойдет!

В чемпионате России "Локомотив" занимает 3-е место после 12 туров, имея в активе 21 очко.

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https://www.fclm.ru/ru/publications/news/18952

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