РФС запретил "Рубину" регистрировать новичков из-за долгов перед Дядюном

Российский футбольный союз (РФС) наложил на "Рубин" запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает официальный сайт организации. Решение было принято в связи с тем, что у клуба есть задолженность перед бывшим нападающим команды Владимиром Дядюном, который с июля 2017 года выступает за "Ростов".

"Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Дядюна В.С. в отношении МАУ "ФК "Рубин" г. Казань о взыскании компенсации за расторжение трудового договора, задолженности по трудовому договору с учётом уточнения требований частично. Обязать МАУ "ФК "Рубин" г. Казань выплатить футболисту-профессионалу Дядюну В.С. задолженность по компенсации за расторжение Трудового договора. Обязать МАУ "ФК "Рубин" г. Казань выплатить футболисту-профессионалу Дядюну В.С. проценты за задержку выплаты задолженности. Обязать МАУ "ФК "Рубин" г. Казань выплатить футболисту-профессионалу Дядюну В.С. проценты за задержку выплаты задолженности. Применить к МАУ "ФК "Рубин" г. Казань запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению МАУ "ФК "Рубин" г. Казань в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Дядюном В.С., установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований футболиста-профессионала Дядюна В.С. в отношении МАУ "ФК "Рубин" г. Казань отказать", – говорится в сообщении на сайте РФС.