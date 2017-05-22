РФС выразил соболезнования родственникам Перетурина

Сегодня на 79-м году жизни скончался известный спортивный телекомментатор Владимир Перетурин. Российский футбольный союз выразил соболезнования родственникам Владимира Ивановича. Перетурин долгое время был комментатором на центральном телевидении, вел передачу "Футбольное обозрение". Журналист перенес два инсульта и был прикован к постели.

"Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного", – говорится в сообщении на сайте организации.