РФС не выявил нарушений антидопинговых правил у российских футболистов в период с 2012 по 2015 год

РФС на своем официальном сайте сообщил о промежуточных итогах работы комиссии, созданной для расследования возможных нарушений антидопинговых правил в российском футболе в период 2012-2015 годов.

Сообщается, что по данным РУСАДА все пробы, взятые в 2012-2015 годах, внесены в систему и не содержат запрещенных субстанций. РФС уже проинформировало соответствующие службы ФИФА.

"РФС может констатировать, что никаких достоверных данных о нарушениях антидопинговых правил в российском футболе не выявлено", – говорится на сайте организации.

Напомним, что в сентябре 2016-го года ФИФА запросила у РФС информацию по 11 футболистом, которые упоминаются в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.