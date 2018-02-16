20:03 | Футбол — РФПЛ

РФС не выявил нарушений антидопинговых правил у российских футболистов в период с 2012 по 2015 год

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РФС на своем официальном сайте сообщил о промежуточных итогах работы комиссии, созданной для расследования возможных нарушений антидопинговых правил в российском футболе в период 2012-2015 годов.

Сообщается, что по данным РУСАДА все пробы, взятые в 2012-2015 годах, внесены в систему и не содержат запрещенных субстанций. РФС уже проинформировало соответствующие службы ФИФА.

"РФС может констатировать, что никаких достоверных данных о нарушениях антидопинговых правил в российском футболе не выявлено", – говорится на сайте организации.

Напомним, что в сентябре 2016-го года ФИФА запросила у РФС информацию по 11 футболистом, которые упоминаются в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/205934

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

интересно узнать, какие недостоверные данные они нашли.

20:14

баламошка

Виталик не нашёл сам у себя допинг) Да какой у наших полен допинг?) Стописятое место у сбродной в рейтинге)

20:12

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