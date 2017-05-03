РФС и Немецкий футбольный союз обновили меморандум о сотрудничестве

Сегодня в Лужниках в офисе оргкомитета чемпионата мира-2018 был подписан меморандум о сотрудничестве между РФС и Немецким футбольным союзом (DFB). В церемонии приняли участие глава РФС Виталий Мутко и президент DFB Райнхард Гриндель.

– Меморандум дает нам возможность использовать немецкий опыт в подготовке игроков, тренеров, судей, в вопросах наследия, которое останется после чемпионата мира, – сказал Мутко.

– Рад, что мы продолжаем нашу работу в подготовке кадров. Без основы высоких успехов не добиться. Убеждены, что в России много талантов, но их, вероятно, еще не открыли. Рады, что наша концепция поддержки талантов будет передана России. В Германии сегодня 366 отделений поддержки талантов. В том числе благодаря им сборная Германии побеждает, – отметил Гриндель. (Филипп ПАПЕНКОВ)