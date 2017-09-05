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15:22 | Футбол — РФПЛ

Резиуан Мирзов: "Ушел из "Ахмата", чтобы получить игровую практику, ведь на носу чемпионат мира"


Полузащитник "Ростова" Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за "Тосно", заявил, что покинул "Ахмат", чтобы получить шанс сыграть за сборную России на чемпионате мира. По его словам, в грозненском клубе появилось несколько игроков на его позиции.

- Именно из-за чемпионата мира я и попросил руководство "Терека", теперь уже "Ахмата", отпустить меня, потому что игровой практики было недостаточно, - цитирует "Спорт день за днем" Мирзова. - Большое спасибо президенту клуба Магомеду Даудову, вошедшему в мое положение. Попросил отпустить меня, ведь на носу чемпионат мира. Это моя мечта. Буду работать, а там – какой будет воля Всевышнего.

Сначала был вариант с уходом в аренду в "Тосно", затем возник вариант с выкупом "Ростовом" моего контракта и уходом в аренду уже оттуда. Попросил об этом и Олега Кононова, и Магомеда Даудова. Я хотел играть, а главный тренер, хоть и рассчитывал на меня, но не как на игрока основного состава. Тем более на мою позицию взяли некоторых бразильцев. Спасибо, что в "Ахмате" пошли мне навстречу.

 

 

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/articles/reziuan-mirzov-chempionat-mira-moya-mechta

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