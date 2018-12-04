Резиуан Мирзов: "Арсенал" показал, что может играть с первой командой России"

Полузащитник "Арсенала" Резиуан Мирзов после победы в матче 16-го тура премьер-лиги над "Зенитом" (2:4) отметил, что у его команды было достаточно много моментов в этой игре. Он также добавил, что туляки показали, что могут играть с первой командой России.

- У нас были моменты, играли на атаку, - сказал Мирзов в интервью пресс-службе клуба. - В первом тайме хорошо выбегали, была возможность забить. Во втором тайме играли в тот же футбол, тайм удался. Хорошо, что нам удалось выиграть игру.

В принципе, было много моментов. Хорошо играли в контратаке, при счете 2:1 были хорошие моменты. Хорошо, все закончилось вот так. Болельщики приходят каждую игру, приятно играть в такой атмосфере. Мы показали, что можем играть с первой командой России. Спасибо болельщикам, что пришли в такую погоду.

"Зенит" с 34 очками остался на 1-м месте, отрыв от "Краснодара", идущего вторым, - 2 очка. "Арсенал" набрал 20 очков и поднялся на 10 строчку.

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