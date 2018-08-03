Рауш ничего не знает об уголовном деле из-за его перехода в "Динамо"

Защитник "Динамо" Константин Рауш после ничьей с "Рубином" (1:1) в матче 2-го тура чемпионата России отметил, что пропустил матч первого тура РПЛ из-за проблем со спиной.

- Как пережили то, что не попали в сборную и не участвовали в чемпионате мира?

- Для меня это было очень тяжело. Я был в сборной, все шло отлично, а потом получил травму. Было очень обидно.

- А что за травма помешала вам сыграть в первом туре?

- У меня были проблемы со спиной после сборов в национальной команде. Сейчас вроде все в порядке.

- По вашему переходу возбуждено уголовное дело. Как это на вас сказывается?

- Я не могу ничего сказать. Когда был этот трансфер, я знал только о моем контракте, больше ничего. Я сам узнал из газеты о тех вопросах, которые были.

- С руководством по этому поводу никаких разговоров не было?

- Нет. Я ничего не знаю. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)