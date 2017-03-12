Рашид Рахимов: "Вся Россия должна гордиться игрой "Ростова" в еврокубках"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после игры 19-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) отметил, что команда впервые после долгого перерыва оставила свои ворота "сухими". Специалист подчеркнул, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" – "Манчестер Юнайтед" (1:1) смотрел и анализировал как тренер.

– Смотрели ли вы игру "Ростова" с "Манчестер Юнайтед" всей командой?

– Я думаю, что не только мы всей командой, но вся Россия смотрела такой матч. Все должны гордиться тем, как российский клуб проявляет себя в еврокубках, в том числе против "Манчестер Юнайтед". Но я, конечно, смотрел как тренер эту игру, анализируя к предстоявшей сегодня игре.

– Почему "Тереку" не удалось себя проявить в атаке?

– Мы потеряли за последнее время много креативных игроков по различным причинам. Иванов, Ассайти, Рыбус, Родолфу и других хорошего уровня игроков, с высокой технической оснащенностью. Сейчас у нас несколько другой состав и, стало быть, мы должны поменять стиль, хотя мне как тренеру этого не хочется. Тот вариант комбинационной игры, который был у нас полтора года назад, мне нравился куда больше, но надо исходить из своих реальных возможностей. Но есть и плюсы, например, сейчас я сказал команде в раздевалке, что мы впервые после долгого перерыва сыграли на ноль и это важно. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Трансляция матча "Ростов" – "Терек"