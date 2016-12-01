20:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рашид Рахимов: "Еще до игры говорил, что стиль "Спартака" и "Краснодара" похож"

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Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча 16-го тура премьер-лиги против "Краснодара" (2:1) отметил, что не стал менять план на игру по сравнению с прошлым поединком со "Спартаком" (0:1). По его словам, стили игры команд похожи.

Мы еще до игры говорили, что стиль "Спартака" и "Краснодара" похож, - заявил Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол". - Поэтому тактику на матч мы не меняли. И то, что не сделали со "Спартаком", перенесли на сегодняшнюю игру. Многое получалось в первом тайме, удалось забить. Во второй половине в плане организации играли очень хорошо, но, к сожалению, стали опять терять мячи. Поэтому во втором тайме стало поменьше тех выходов из обороны в атаку, которые были в первом. Думаю, и вязкое поле дало о себе знать. Команду поблагодарил за очень хороший организованный футбол, считаю, что мы по праву сегодня победили.

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