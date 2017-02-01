17:54 1 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рахимич составил символическую сборную из своих партнеров по ЦСКА

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Тренер ЦСКА Элвер Рахимич, отвечая на вопросы болельщиков в твиттере, назвал свою версию символической сборной армейцев всех времен. Он включил в нее своих бывших партнеров. Команда выглядит следующим образом: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Жирков, Рахимич, Красич, Карвалью, Олич, Вагнер Лав.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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майор99

ravilius777====продолжай спать и дальше. ЛЧ будет наша! :)))))

20:28 1 февраля

ravilius777

в запасе или вторая сборная)) Жо, Олич, Муса, Красич, Тошич, Хонда, Эльм, Чиди Одиа, А. Березуцкий, Щенников, Габулов

18:30 1 февраля

ravilius777

вот СУПЕР СБОРНАЯ: вратарь АКИНФЕЕВ защитники В.БЕРЕЗУЦКИЙ + ИГНАШЕВИЧ + М.ФЕРНАНДЕС + ЖИРКОВ полузащита: КАРВАЛЬЮ + ДЗАГОЕВ + ЕРЕМЕНКО + ВЕРНБЛУМ нападение: ДУМБИЯ + ВАГНЕР ЛАВ, естественно имеется в виду пик каждого игрока) в моих снах эта сборная ЛЧ брала и не раз)

18:15 1 февраля

ravilius777

вместо Олича (хотя респект ему) Думбия, вместо Рахимича (Дзагоев), вместо Леши Б. Еременко

18:06 1 февраля

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