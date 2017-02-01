Рахимич составил символическую сборную из своих партнеров по ЦСКА

Тренер ЦСКА Элвер Рахимич, отвечая на вопросы болельщиков в твиттере, назвал свою версию символической сборной армейцев всех времен. Он включил в нее своих бывших партнеров. Команда выглядит следующим образом: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Жирков, Рахимич, Красич, Карвалью, Олич, Вагнер Лав.
Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, братья Березуцкие, Жирков, Рахимич, Красич, Карвальо, Олич, Вагнер https://t.co/P7seKJFgZm– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 1 February 2017
майор99
ravilius777====продолжай спать и дальше. ЛЧ будет наша! :)))))
20:28 1 февраля
ravilius777
в запасе или вторая сборная)) Жо, Олич, Муса, Красич, Тошич, Хонда, Эльм, Чиди Одиа, А. Березуцкий, Щенников, Габулов
18:30 1 февраля
ravilius777
вот СУПЕР СБОРНАЯ: вратарь АКИНФЕЕВ защитники В.БЕРЕЗУЦКИЙ + ИГНАШЕВИЧ + М.ФЕРНАНДЕС + ЖИРКОВ полузащита: КАРВАЛЬЮ + ДЗАГОЕВ + ЕРЕМЕНКО + ВЕРНБЛУМ нападение: ДУМБИЯ + ВАГНЕР ЛАВ, естественно имеется в виду пик каждого игрока) в моих снах эта сборная ЛЧ брала и не раз)
18:15 1 февраля
ravilius777
вместо Олича (хотя респект ему) Думбия, вместо Рахимича (Дзагоев), вместо Леши Б. Еременко
18:06 1 февраля