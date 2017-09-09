Промес забил 50-й гол в 100-й игре за "Спартак"

На 48-й минуте матча 9-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Рубин" нападающий красно-белых Квинси Промес открыл счет в игре. Для 25-летнего голландца это 50-й гол за московскую команду в 100-м матче (во всех турнирах). В чемпионате в его активе - 49 забитых мячей в 93 встречах.

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"