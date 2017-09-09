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20:08 | Футбол — РФПЛ

Промес забил 50-й гол в 100-й игре за "Спартак"

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На 48-й минуте матча 9-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Рубин" нападающий красно-белых Квинси Промес открыл счет в игре. Для 25-летнего голландца это 50-й гол за московскую команду в 100-м матче (во всех турнирах). В чемпионате в его активе - 49 забитых мячей в 93 встречах.

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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maxsus2000

молодец Антоха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20:56

Jean4

С юбилеем, Квинс!

20:55

hipish

А где заметка, что судья не показал красную карточку Попову в первом тайме за фол на Канунникове?

20:20

lukash

Чистый индивидуап. Игры нет.

20:10