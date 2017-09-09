Промес забил 50-й гол в 100-й игре за "Спартак"

На 48-й минуте матча 9-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Рубин" нападающий красно-белых Квинси Промес открыл счет в игре. Для 25-летнего голландца это 50-й гол за московскую команду в 100-м матче (во всех турнирах). В чемпионате в его активе - 49 забитых мячей в 93 встречах.
Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #СпартакРубин 1:0 48' Куинси Промес @QPromes pic.twitter.com/zEreuioE6Q– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 сентября 2017 г.
maxsus2000
молодец Антоха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20:56
Jean4
С юбилеем, Квинс!
20:55
hipish
А где заметка, что судья не показал красную карточку Попову в первом тайме за фол на Канунникове?
20:20
lukash
Чистый индивидуап. Игры нет.
20:10