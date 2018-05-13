Промес - лучший бомбардир премьер-лиги-2017/18, Смолов – второй

Нападающий "Спартака" Квинси Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2017/18. На счету голландца 15 голов (3 – с пенальти) в 25 матчах.

Второе место занял нападающий "Краснодара" Федор Смолов – 14 голов (3 – с пенальти) в 19 матчах.

Третье место поделили 5 игроков: Александр Кокорин ("Зенит", 10 голов в 22 матчах), Джефферсон Фарфан ("Локомотив", 10 голов в 22 матчах), Виктор Классон ("Краснодар", 10 голов в 29 матчах), Луиз Адриану ("Спартак", 10 голов в 24 матчах), Витинью (ЦСКА, 10 голов в 30 матчах).