Прокуратура Москвы выявила нарушения в расследовании дела Кокорина и Мамаева

Прокуратура Москвы провела проверку уголовного дела в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, информирует rosbalt.ru.

Надзорное ведомство изучило материалы уголовного дела в связи с обращениями адвоката Мамаева Игоря Бушманова и выявило существенные нарушения в ходе расследования.

Бушманов указал на ненадлежащее расследование и необоснованность предъявления его клиенту обвинений по статье "Хулиганство". Прокуратура согласилась со значительной частью доводов.

Начальнику ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Наталье Агафьевой вынесено требование об устранении нарушений.

Проверка показала, что в нарушение УПК следователи не установили все обстоятельства дела, подлежащие доказыванию, следственные действия выполнены не в полном объеме.

Дело расследуется свыше двух месяцев многочисленной группой в составе опытных следователей, а обвиняемые находятся под стражей – исключительная мера пресечения в случаях с драками без серьезных травм.

Кроме того, начали поступать результаты экспертиз состояния здоровья пострадавших – водителя Виталия Соловчука, сотрудника Минпромторга Дениса Пака и директора "НАМИ" Сергея Гайсина. Экспертиза последнего не выявила у него никаких травм.

Как утверждает "Росбалт", вероятно, уже в феврале Мамаеву и Кокорину может быть изменена мера пресечения, если к этому времени следователям не удастся завершить расследование.

Однако пока прокуратура не сочла возможным прекратить уголовное преследование Мамаева по обвинению в хулиганстве, чего также требовал его адвокат, оставив следователем право принять решение по завершению производства по делу.