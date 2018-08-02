Профсоюз футболистов готов оказать юридическую поддержку Смолову, который попал в ДТП

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов в разговоре с "СЭ" заявил, что организация способна оказать юридическую помощь Федору Смолову, который попал в ДТП в Краснодаре. 28-летний футболист разбил автомобиль BMW M5 First Edition, на котором обычно перемещается его девушка. Машина снесла дорожное ограждение. Коммунальщики оценили нанесенный ущерб в 58 тысяч рублей. Инцидент произошел на Ставропольской улице. Нападающий оставил место ДТП и теперь его могут лишить прав. Кроме того, игроку грозит до 15 суток административного ареста.

– У нас сильная юридическая служба, мы можем помочь Смолову, если это будет необходимо, – сказал Зотов. – Но я так понимаю, что этой ситуацией занимаются непосредственно юристы "Краснодара". (Никита АРМАНД)