Президент "Ростова": "Карпин является главным тренером "Ростова"

В "Ростове" отреагировали на информацию о том, что главный тренер команды Валерий Карпин сегодня встречается с представителями "Спартака".
- Валерий Карпин является главным тренером "Ростова", - сказал президент ростовчан Арташес Арутюнянц. (Сергей Егоров)
Напомним, 22 октября Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака". Исполняющим обязанности был назначен Рауль Рианчо.
На пост главного тренера красно-белых также претендует рулевой "Арсенала" Олег Кононов.
"Спартак" после 11 туров занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.
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