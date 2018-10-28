16:22 | Футбол — РПЛ

Президент "Ростова": "Карпин является главным тренером "Ростова"

Обсудить
12

В "Ростове" отреагировали на информацию о том, что главный тренер команды Валерий Карпин сегодня встречается с представителями "Спартака"

- Валерий Карпин является главным тренером "Ростова", - сказал президент ростовчан Арташес Арутюнянц. (Сергей Егоров)

Напомним, 22 октября Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака". Исполняющим обязанности был назначен Рауль Рианчо.

На пост главного тренера красно-белых также претендует рулевой "Арсенала"  Олег Кононов

"Спартак" после 11 туров занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

Все о чемпионате России - здесь

 

Опрос

Кто должен тренировать московский "Спартак"?
Обсудить
голосовать
Обсудить
12
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...