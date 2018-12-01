Президент "Оренбурга" - об отмене матча с "Крыльями Советов": "На градуснике минус 17. Нужно менять календарь"

Президент "Оренбурга" Владимир Гнездилов прокомментировал "СЭ" отмену домашнего матча 16-го тура РПЛ против "Крыльев Советов". Минимальная температура, при которой по регламенту можно проводить встречу российской премьер-лиги вне зависимости от мнения команд, равна минус 15 градусам.

- Матч отменили. За час до начала игры термометр показал минус 17 градусов, - сказал Гнездилов.

- От кого шла инициатива переноса?

- У представителей "Крыльев Советов" спросили, готовы ли выйти на поле, они сказали, что нет. Ведь для отмены матча достаточно, чтобы одна сторона отказалась играть. Когда и где пройдет встреча, теперь должна решить РПЛ.

- А "Оренбург" не возражал сыграть сегодня?

- Относились к такой перспективе без энтузиазма. Такая погода сейчас стоит морозная, температура падает - особенно быстро это происходит с заходом солнца. Потеряли бы полкоманды, поэтому нецелесообразно проводить матч. Здоровье футболистов для нас важно и ценно.

Так что считаю, что правильное решение приняли. Надо задуматься, чтобы в такую погоду не играть. Необходимо менять календарь.

- Перед началом сезона расписание согласовывалось с клубами. Не задумывались, что в это время может стоять такой мороз?

- Год от года погода разная. В понедельник будет минус 7 градусов. Можно смело играть, поле шикарное, стадион отличный. Вчера, сегодня и в воскресенье метеорологическая обстановка немного ухудшается, но до и после она нормальная. (Арман Мкртчян)

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