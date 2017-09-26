Пресс-служба "Зенита" опровергла слова Баскакова о том, что у Дзюбы не было претензий к Вилкову

Пресс-служба "Зенита" опровергла слова инспектора матча 11-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Зенит" Юрия Баскакова о том, что у нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы не было претензий к главному арбитру встречи Михаилу Вилкову. В концовке первого тайма форварда вырывался один на один с вратарем, но в борьбе с Шарлем Каборе и Сергеем Петровым​ оказался на газоне. Тем не менее, нарушение зафиксировано не было.

– При всем уважении к Юрию Баскакову, Артем Дзюба не соглашался с решением арбитра, – сказали в пресс-службе "Зенита". – Разбор игры показал, что нарушение было очевидным, как и контакт футболистов. Форвард "Зенита" в данный момент продолжает проходить дополнительные процедуры по восстановлению. Поэтому откуда глава контрольно-квалификационной комиссии РФС утверждает обратное – непонятно. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Юрий Баскаков: "Краснодар" - "Зенит" - лучшая игра Вилкова. На Дзюбе фола не было" //

Вилков ошибочно не удалил Каборе за фол на Дзюбе