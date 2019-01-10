Премьер-лига выдвинула в исполком Федуна, Галицкого и Гинера

Сегодня состоялось общее собрание премьер-лиги.

По его итогам лига выдвинула в исполком РФС трех кандидатов – владельца "Спартака" Леонида Федуна, владельца "Краснодара" Сергея Галицкого и президента ЦСКА Евгения Гинера. Об этом "СЭ" сообщил президент премьер-лиги, исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин.

Также в состав исполкома выдвинут и сам Прядкин.

Выборы в исполком состоятся 22 февраля – в этот день пройдет отчетно-выборная конференция, на которой будет выбран и президент РФС. (Сергей Егоров)