Представитель Георгия Миланова заявил, что игрок продлит контракт с ЦСКА в мае

Представитель полузащитника ЦСКА Георгия Миланова Мирчо Димитров подчеркнул, что хавбек продлит контракт с армейцами в мае 2017 года. Ранее генеральный директор красно-синих Роман Бабаев сообщил, что ЦСКА близок к продлению соглашений с Зораном Тошичем и Милановым.

- До 30 мая Миланов встретится вместе со мной с руководством ЦСКА и продлит контракт, - приводит ТАСС слова Димитрова. - Есть желание как игрока, так и клуба продлить действующее соглашение. Осталось обсудить только срок соглашения и условия контракта. Сделка состоится в мае на сто процентов.

Напомним, что Миланов перешел в ЦСКА из "Литекса" в 2013 году. В текущем сезоне 25-летний болгарин провел в составе армейцев 24 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал одну голевую передачу.