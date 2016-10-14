20:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Прав ли Вилков, не удаливший игрока "Уфы"?

Реакция игроков ЦСКА на решение судьи. Момент с падением Ионова. Фото "СЭ" Момент с падением Ионова. Фото "СЭ"
Реакция игроков ЦСКА на решение судьи.
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На 24-й минуте матча 10-го тура чемпионата России ЦСКА"Уфа" арбитр Михаил Вилков не стал удалять игрока гостей Игоря Безденежных, сбившего Алексея Ионова и сорвавшего острую атаку красно-синих. Прав ли судья, который ограничился предупреждением, решив, что у футболиста ЦСКА не было явной возможности забить гол? Видеоповторы позволяют поддержать мнение арбитра, учитывая расстояние до ворот и расположение Ионова относительно футболистов соперника. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Уфа"

Момент с падением Ионова. Фото "СЭ"
Момент с падением Ионова. Фото "СЭ"
Момент с падением Ионова. Фото "СЭ"
Момент с падением Ионова. Фото "СЭ"
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Cantona~~

Вот это поворот, судья селедкин в матче Спартк - Уфа такие моменты просто не замечал, там срубов под корень игрока красно-белых с десяток и никакой полемики, типа "было-не было". Засеев и Стоцкий вообще на пожизенную дискву наиграли, и об этом никто не заикался. Короче Ганчаренка отрабатывает.))

22:04

Jean4

Матч не смотрел, а где видео момента, по фото определить нарушение или его отсутствие, не возможно.

21:48

Против шерсти

сколько минут не доиграли ?

21:36

oopse

чистейшая красная... Удручает другое,что кони никакие

21:35

Курт Лямке

foreverCSKAforever |||||||||| Ай молодца, все предвосхитил - только пенальти три не поставил!:)))))))))))))) Бобров в какого то клоуна превратился.... Всех коней с победой!

21:34

foreverCSKAforever

Тут он несомненно прав. Зато два пенальти в армейские ворота не поставил, не удалил Вернблума с Головиным. Да и гол Березуцкого должен был отменить. Лишь все спорные ауты в пользу уфимцев свистнул. Не имеет права так работать судья РФПЛ на матче ЦСКА, когда красно-синие ведут борьбу с Газнитом за чемпионство.

21:31

novic

Вилков. Чистый пеналь на Кротове. Куда смотрел?

21:21

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