Прав ли Вилков, не удаливший игрока "Уфы"?

На 24-й минуте матча 10-го тура чемпионата России ЦСКА – "Уфа" арбитр Михаил Вилков не стал удалять игрока гостей Игоря Безденежных, сбившего Алексея Ионова и сорвавшего острую атаку красно-синих. Прав ли судья, который ограничился предупреждением, решив, что у футболиста ЦСКА не было явной возможности забить гол? Видеоповторы позволяют поддержать мнение арбитра, учитывая расстояние до ворот и расположение Ионова относительно футболистов соперника. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Уфа"

Момент с падением Ионова. Фото "СЭ"