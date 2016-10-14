Прав ли Вилков, не удаливший игрока "Уфы"?

На 24-й минуте матча 10-го тура чемпионата России ЦСКА – "Уфа" арбитр Михаил Вилков не стал удалять игрока гостей Игоря Безденежных, сбившего Алексея Ионова и сорвавшего острую атаку красно-синих. Прав ли судья, который ограничился предупреждением, решив, что у футболиста ЦСКА не было явной возможности забить гол? Видеоповторы позволяют поддержать мнение арбитра, учитывая расстояние до ворот и расположение Ионова относительно футболистов соперника. (Александр БОБРОВ)
Момент с падением Ионова. Фото "СЭ"
Момент с падением Ионова. Фото "СЭ"
Cantona~~
Вот это поворот, судья селедкин в матче Спартк - Уфа такие моменты просто не замечал, там срубов под корень игрока красно-белых с десяток и никакой полемики, типа "было-не было". Засеев и Стоцкий вообще на пожизенную дискву наиграли, и об этом никто не заикался. Короче Ганчаренка отрабатывает.))
22:04
Jean4
Матч не смотрел, а где видео момента, по фото определить нарушение или его отсутствие, не возможно.
21:48
Против шерсти
сколько минут не доиграли ?
21:36
oopse
чистейшая красная... Удручает другое,что кони никакие
21:35
Курт Лямке
foreverCSKAforever |||||||||| Ай молодца, все предвосхитил - только пенальти три не поставил!:)))))))))))))) Бобров в какого то клоуна превратился.... Всех коней с победой!
21:34
foreverCSKAforever
Тут он несомненно прав. Зато два пенальти в армейские ворота не поставил, не удалил Вернблума с Головиным. Да и гол Березуцкого должен был отменить. Лишь все спорные ауты в пользу уфимцев свистнул. Не имеет права так работать судья РФПЛ на матче ЦСКА, когда красно-синие ведут борьбу с Газнитом за чемпионство.
21:31
novic
Вилков. Чистый пеналь на Кротове. Куда смотрел?
21:21