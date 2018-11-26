Позиция "Енисея": "С "Ахматом" будем играть в манеже, альтернативных мест не ищем"

Первый заместитель директора "Енисея" Роман Суровцев заявил, что клуб не ищет альтернативных мест проведения матча 16-го тура премьере-лиги с "Ахматом".

На прошлой неделе бюро исполкома РФС в виде исключения разрешило сибирякам принять грозненский клуб в красноярском манеже. Представители "Ахмата" в свою очередь резко негативно оценили такой шаг бюро исполкома и допустили, что клуб может бойкотировать игру.

Сегодня глава РПЛ Сергей Прядкин озвучил позицию лиги: "Лига в лице клубов категорически против проведения матча в манеже. Категорически. Ко мне обратились многие руководители клубов с просьбой разъяснить позицию. Мы изучили документы, сегодня было направлено официальное обращение и письмо в "Енисей". Сегодня к исходу дня, думаю, будет принято решение".

– Готовит ли "Енисей" альтернативный вариант проведения матча с "Ахматом", если лига все-таки запретит играть в манеже? – вопрос Суровцеву.

– "Енисей" планирует играть в манеже. Считаем, что у нас есть все основания, чтобы провести матч в манеже. Мы воспользовались правом заявить стадион второй категории на правах команды-дебютанта премьер-лиги. Бюро исполкома на основании этого сделало исключение, дав нам право сыграть в манеже. В общем, мы настраиваемся на игру в манеже, никаких альтернативных вариантов не рассматриваем.

– Кто-то из руководителей лиги говорил с вами по этому поводу?

– Лига прислала нам письмо, в котором говорится, что у нас несогласованно проведение матча с полицией и отсутствует сертификат. Что мы ответили? Что у нас есть сертификат стадиона второй категории, и мы все согласовали с полицией, обсуждали вопрос и с вещателем. А в конце напомнили о том, что у нас есть решение бюро исполкома РФС.

– От вещателя нет претензий?

– Нет. Более того, мы уже провели рабочее совещание в манеже и придумали способ, как снимать трибуны со зрителями, а не стену манежа. Для этого мы готовим специальные конструкции, на которых будут находиться операторы. Так что телевещатель рад, что мы идем ему навстречу.

– "Ахмату" будет предоставлен манеж перед игрой, чтобы команда попробовала условия?

– Конечно. (Андрей Сизякин)

"Енисей" – "Ахмат": скандал из-за манежа

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.