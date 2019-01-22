21:11 | Футбол — РПЛ

Потрясающий гол Миронова. "Локо" довел до разгромного счет в матче с "Зенитом"

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"Локомотив" довел до разгромного счет в матче Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита". На 52-й минуте гол забил полузащитник Алексей Миронов.

19-летний хавбек пробил слету в левую "девятку" после передачи полузащитника Романа Тугарева.

 

Зенит - Локомотив

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