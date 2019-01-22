Потрясающий гол Миронова. "Локо" довел до разгромного счет в матче с "Зенитом"

"Локомотив" довел до разгромного счет в матче Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита". На 52-й минуте гол забил полузащитник Алексей Миронов.
19-летний хавбек пробил слету в левую "девятку" после передачи полузащитника Романа Тугарева.
Третий мяч "Локомотива" в исполнении Алексея Миронова 🔥https://t.co/qx0LItPXmk#ФОНБЕТКУБОКМАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитЛоко pic.twitter.com/CzbwBCpen0– Матч ТВ (@MatchTV) 22 января 2019 г.
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