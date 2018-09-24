Последний болельщик "Спартака" покинул стадион ЦСКА в 22.50

Заводящий на трибуне "Спартака" Валерий Амиго последним покинул сектор красно-белых после вчерашнего матча 8-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:1). Дерби, напомним, закончилось около 21.00, то есть людей продержали на секторах около двух часов.

- Последний человек покинул вчера сектор в 22.50. Этим человеком был я. Не выпускали ни детей, ни тех, кто опаздывал на электрички, - сказал Амиго.

- Были замерзшие дети, девушки?

- Не могу точно сказать. Видел в Твиттере фотографии, на которых жгли билеты, чтобы согреть руки, а какова была ситуация на самом деле, мне сказать сложно.

- Как объясняли ситуацию сотрудники полиции?

- Ничего не объясняли, они говорили, что такой приказ и так далее.

- Как развивалась ситуация?

- Выпускали тонкой струйкой, через коридор из сотрудников. И опустели трибуны в 22.50.

- Как оцениваете такой бардак?

- Я - не эксперт, но опыт ЧМ показал, что можно всех выпускать быстро и без проблем. Если вопрос стоял, чтобы мы не пересеклись с армейскими фанатами, то их активный сектор также долго держали. Еще один момент: примерно в одинаковой шаговой доступности три станции метро разных веток и еще МЦК. Мне кажется, вполне реально развести потоки по ним.

Еще раз повторюсь: я - не эксперт в области безопасности, но все такие действия отталкивают людей от похода на футбол людей. Особенно это касается семейных пар. (Андрей Сизякин)

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