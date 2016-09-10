Понтус Вернблум: "Да, получил желтую карточку на новом стадионе, но с арбитром не согласен"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в перерыве домашнего матча 6-го тура чемпионата России против "Терека" в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что не согласен с решением арбитра, который показал ему в первом тайме желтую карточку. Отметим, встреча ЦСКА – "Терек" является первым официальным матчем на новом стадионе московского клуба.

– Как и обещали болельщикам, вы достаточно быстро получили желтую карточку на новом стадионе.

– Да, получил, но в этот раз я не совсем согласен с арбитром. Но, возможно, он лучше видел эпизод.

– Какие эмоции от первого тайма на новой арене?

– Здорово играть на таком стадионе, атмосфера потрясающая. Классно, что получилось быстро забить два гола – эмоции переполняют.

Трансляция матча ЦСКА - "Терек"