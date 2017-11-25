Полузащитник "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, говоря о погоде"

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Николай Калинский в преддверии матча 18-го тура чемпионата России с "Локомотивом" отметил, железнодорожники часто говорили о погоде в Хабаровске из-за того, что они хотели получить максимально комфортные условия для себя.

Напомним, матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября. Начало – в 12.00 по московскому времени.

- "Локо" пытался создать давление на нас, надеясь, что сможет получить какие-то дивиденды из этой ситуации, - цитирует пресс-служба "СКА-Хабаровск" Калинского. - В прошлом году "Томь" в концовке первой половины сезона перенесла игру в Москву из Томска. Теперь "Локомотиву" лететь дальше – уже не в Восточную Сибирь, а на Дальний Восток.

Наш ближайший соперник хотел получить для себя максимально комфортные условия проведения матча. Мы хотим играть дома, при своих зрителях. Команда очень признательна людям, которые приходят на трибуны и поддерживают СКА. Они наши помощники. Если стадион полон, играть проще. Тем более с сильными командами, такими, как "Локомотив". У московского клуба в этой истории своя правда и позиция. Я играю ради болельщиков Хабаровска, но не вправе осуждать свой родной клуб.

Козыри "СКА-Хабаровск"? Самоотдача, мотивация и болельщики. Это последний футбольный матч в этом году, в Хабаровск приезжает лидер чемпионата. Нам нужна энергия трибун. Команда надеется, что город, его люди нас поддержат на стадионе.