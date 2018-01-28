Полузащитник "Партизана": "Был интерес со стороны ЦСКА, "Рубина" и "Уфы"

Полузащитник "Партизана" Марко Евтович рассказал о том, что он может сменить клуб во время зимнего трансферного окна. По его словам, к нему проявляют интерес и клубы из России.

- Я мало, что знаю об интересе "Леха", - цитирует Sportska Centrala Евтовича. - Но могу сказать о том, что в клуб обращались ЦСКА, "Рубин" и "Уфа". Я играл в России ранее за московское "Динамо". Я знаю язык, я бы, наверное, легко адаптировался к стране... Но в будущем я смотрю на Западную Европу. Во время трансферного окна произойти может все. Но я все еще игрок "Партизана", и я думаю сейчас только о матче с "Викторией".