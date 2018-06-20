Полузащитник ЦСКА Макаров получил разрыв крестообразных связок

Полузащитник ЦСКА Александр Макаров получил серьезную травму во время тренировки, сообщает официальный сайт клуба. 22-летний игроку потребуется операция.

- К сожалению, у Макарова диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, - заявил главный врач армейцев Шагабутдин Керимов. - Футболисту потребуется операция.

Макаров находится в ЦСКА с 2014 года. Большую часть времени он провел в арендах. Первую половину прошлого сезона он также восстанавливался после травмы и сыграл лишь два матча. После перерыва полузащитник защищал цвета "Тосно", за который провел семь игр.