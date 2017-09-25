Полиция задержала двух фанатов "Зенита" на матче с "Краснодаром" за мелкое хулиганство

Во время матча 11-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Зенит" (0:2) местная полиция задержала двух болельщиков гостевой команды. Согласно пресс-службы краевой полиции, фанаты пытались незаконно проникнуть на стадион. В отношении задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство.

За нарушение правил поведения внутри стадиона административные протоколы были составлены еще в отношении двух жителей Санкт-Петербурга, которые жгли файеры во время проведения матча. Отмечается, что "иных нарушений общественного порядка допущено не было".