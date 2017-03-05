22:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Полиция устанавливает обстоятельства смерти болельщика "Спартака" в Краснодаре

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Сегодня 20-летний болельщик "Спартака" из Ставрополя погиб в Краснодаре сразу после матча 18-го тура чемпионата России, в котором столичный клуб сыграл вничью с "Краснодаром" (2:2). Поклонник красно-белых переходил дорогу недалеко от стадиона и попал под троллейбус.

В данный момент полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии. Около 19:10 молодой человек выбежал на дорогу и попал под троллейбус, который ехал со стороны улицы 40 лет Победы в сторону Школьной. От полученных травм он скончался на месте, сообщает Юга.ру.

Дополнительная информация

https://www.yuga.ru/news/411869/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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redgy

да и в подпитом состоянии не так то легко.. если конечно тралик не заехал на тротуар, что маловероятно... в лубом случае RIP...

23:17

Сергей Наталушко

Погибнуть под колесами троллейбуса трезвым невозможно

22:33

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Материалы других СМИ