Полиция устанавливает обстоятельства смерти болельщика "Спартака" в Краснодаре

Сегодня 20-летний болельщик "Спартака" из Ставрополя погиб в Краснодаре сразу после матча 18-го тура чемпионата России, в котором столичный клуб сыграл вничью с "Краснодаром" (2:2). Поклонник красно-белых переходил дорогу недалеко от стадиона и попал под троллейбус.

В данный момент полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии. Около 19:10 молодой человек выбежал на дорогу и попал под троллейбус, который ехал со стороны улицы 40 лет Победы в сторону Школьной. От полученных травм он скончался на месте, сообщает Юга.ру.