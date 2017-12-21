Почему "Спартак" отказался от Гарая. Объясняет Леонид Федун

Владелец "Спартака" Леонид Федун во второй части интервью "СЭ" подчеркнул, что во время минувшего летнего трансферного окна красно-белые отказались от подписания контракта с защитником "Валенсии" Эсекиэлем Гараем. Ранее сообщалось о том, что спартаковцы готовы заплатить за переход футболиста более 20 миллионов евро.

– Вы упомянули о Луане, но не сказали о Гарае. Где правда, а где вымысел в этих трансферных историях? – вопрос Федуну.

– Правда в том, что Луан в последний момент отказался от сделки, хотя мы были готовы заплатить космическую для нас сумму. И не факт, что он заиграл бы. Вы бы сейчас еще активнее задавали бы тот же вопрос, что и про Педро Рошу. Луана тоже ожидал бы процесс акклиматизации.

– А Гарай?

– Гарай тоже мог стать самой большой нашей трансферной сделкой для игрока, которому за 30. При этом он занял бы позицию, от которой результат полностью не зависит. Лучше приобрести игрока, его обеспечивающего – нападающего или атакующего полузащитника, а не человека, который стоит дороже всей твоей защитной линии. У меня таких денег нет.

– Луан отказался сам, а в ситуации с Гараем отказались вы?

– Да. (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

Полная версия интервью Леонида Федуна – здесь