Петр Толстой: "Кокорин и Мамаев - это не фамилии и не хэштег. Это диагноз"

Заместитель председателя Госдумы, телеведущий Петр Толстой прокомментировал скандал с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и форвардом "Зенита" Александром Кокориным. Игроки были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

- Кокорин и Мамаев - это не фамилии и даже не хештег в сети. Это диагноз, - сказал Толстой в эфире передачи "Толстой. Воскресенье". - И, очевидно, не футбольный. Надо сказать, мы долго к этому шли. И в какой момент казалось, что все, остановились. И даже не раз казалось. Сначала, в 90-е, если ты такой умный, то почему такой бедный? Потом, в 2000-е, фраза одного модного деятеля, что если у кого-то нет миллиарда, то пусть идет… Вы помните куда. Потом казалось, что все прошло, вышло из обихода. Вроде бы перестали мерить достоинство человека размером его кошелька. Но вот, смотрите, подросла смена.

Я не моралист и не хочу им быть, но уверен, что эти герои куролесили по Москве, выйдя из ночного клуба не только под влиянием выпивки или чего-то там покрепче, главное - ощущение безнаказанности, некой касты неприкасаемых, к которой они принадлежат.