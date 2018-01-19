Педро Роша: "Надеюсь, что буду приносить пользу "Спартаку" в течение многих лет"

Нападающий "Спартака" Педро Роша сказал, что за 4,5 месяца с момента перехода в российский клуб из "Гремиу" успел адаптироваться к жизни в новой стране. Также 23-летний форвард отметил, что хочет доказать болельщикам – клуб не зря потратил деньги на его трансфер.

– В общем и целом я уже адаптировался в России, – цитирует ТАСС Рошу. – С каждым днем я больше и больше вкатывался в командный режим и сейчас могу работать в полную силу, чтобы приносить максимальную пользу команде.

На данный момент я уже могу оценить свой переход в "Спартак" как полезный опыт. Я играю в одной из сильнейших европейских команд и сейчас, после адаптации, я смогу показать свой уровень игры, чтобы запомниться болельщикам нашего клуба и показать, за что меня пригласили.

Как только я узнал, что "Спартак" хочет меня купить, долго не думал и ответил согласием на предложение. Я всегда мечтал играть в Европе и сейчас хочу закрепиться в составе. Надеюсь, что буду приносить пользу клубу в течение многих лет.

Мой трансфер в "Спартак" стоил 12 миллионов евро? Слышал, но отношусь к этому спокойно и не испытываю никакого давления по этому поводу. Хочу доказать болельщикам, что за меня не просто так заплатили такие деньги, буду делать это каждый день своей работой и игрой. И, конечно, я очень рад, что смог помочь своей бывшей команде, дал ей возможность и средства, чтобы найти мне замену.

Напомним, Роша перешел в "Спартак" в конце августа 2017 года. В этом сезоне он провел за красно-белых 10 матчей во всех клубных турнирах, забив 1 мяч и отдав 2 результативных передачи.