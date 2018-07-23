Павел Яковлев в четвертый раз перешел в "Крылья Советов"

Нападающий Павел Яковлев продолжит карьеру в "Крыльях Советов", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 27-летним форвардом рассчитан до конца сезона-2018/19. Выступать он будет под привычным номером 91.

Это уже четвертый переход Яковлева в "Крылья". Ранее он выступал за самарцев в сезонах-2010, 2011/12 и 2015/16 на правах аренды. В общей сложности на его счету 50 матчей и 10 голов за самарцев. Последние полтора сезона Яковлев выступал в "Анжи", в чемпионате-2017/18 на его счету 21 матч и 2 гола.