Павел Нехайчик: "Не могу сказать, что, уезжая в Россию, футболист заканчивается"

Полузащитник брестского "Динамо" Павел Нехайчик оценил свой российский этап карьеры как не самый удачный. Однако он добавил, что в белорусским футболистам все равно нужно пользоваться возможностью переходить в чемпионат России.

Ранее 29-летний Нехайчик выступал за "Динамо", "Томь" и "Оренбург".



– Российский этап карьеры оцениваю как не самый удачный. Как уже говорил, есть недосказанность, – приводит "Прессбол" слова Нехайчика. - Не удовлетворил свои амбиции, не заиграл стабильно в более сильных командах. С другой стороны, это опыт. Белорусам не стоит уезжать в российские клубы средней руки? А куда надо уезжать? Реальность такова, что в топовые команды нас не приглашают. Надо выбирать: или воспользоваться шансом и перейти туда, куда зовут, или же остаться в Белоруссии, и тебя звать никуда уже не будут. Считаю, если есть предложение перебраться в более сильный чемпионат, им надо в любом случае пользоваться.



Переезжая в чемпионат России, наши ребята первое время играют и прогрессируют. Спустя время, возможно, теряют место в составе, становятся игроками ротации. Даже не могу сказать, с чем это связано. Когда практики становится меньше, развитие замедляется. Естественно, это плохо и для сборной. Но не могу сказать, что, уезжая в Россию, футболист заканчивается.