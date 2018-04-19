Павел Могилевец: "Шатов показал, что для футболистов деньги - не главное"

Полузащитник "Рубина" Павел Могилевец поделился мнением о решении бывшего партнера по "Зениту" Олега Шатова, который на правах аренды выступает за "Краснодар", сыграть против питерцев, заплатив за такую возможность 10 миллионов рублей. Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге 7 апреля, завершилась победой "быков" со счетом 2:1, один из голов забил Шатов.

- Многих впечатлил поступок игрока "Краснодара" Олега Шатова, который заплатил большие деньги, чтобы сыграть против "Зенита".

- У многих есть мнение, что у футболистов на уме только деньги, но пример Олега показывает, что это не главное, - цитирует "Р-Спорт" Могилевца. - И если на одну игру они готовы потратить такую сумму, это говорит о многом. О том, что им хочется доказать самим себе, их бывшему тренеру, что они хорошие игроки, что они могут играть на таком уровне.

- Напрашивается вопрос: почему так не выкладывались в других матчах до ухода из клуба?

- Почему не выкладывались? Никто не знает, что было на самом деле, почему человек ушел. Это знают только Олег и тренерский штаб "Зенита". Но в этой игре все увидели, какой уровень футбола может показывать Шатов. Он показал, что является игроком высокого уровня.