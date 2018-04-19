13:56 19 апреля | Футбол — РФПЛ

Павел Могилевец: "Шатов показал, что для футболистов деньги - не главное"

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Полузащитник "Рубина" Павел Могилевец поделился мнением о решении бывшего партнера по "Зениту" Олега Шатова, который на правах аренды выступает за "Краснодар", сыграть против питерцев, заплатив за такую возможность 10 миллионов рублей. Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге 7 апреля, завершилась победой "быков" со счетом 2:1, один из голов забил Шатов.

 
Суббота. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Краснодар&quot; - 1:2. Виктор КЛАССОН и Олег ШАТОВ празднуют гол."Зенит" - "Краснодар": Питер аплодировал Шатову. Шатов рыдал

- Многих впечатлил поступок игрока "Краснодара" Олега Шатова, который заплатил большие деньги, чтобы сыграть против "Зенита".

- У многих есть мнение, что у футболистов на уме только деньги, но пример Олега показывает, что это не главное, - цитирует "Р-Спорт" Могилевца. - И если на одну игру они готовы потратить такую сумму, это говорит о многом. О том, что им хочется доказать самим себе, их бывшему тренеру, что они хорошие игроки, что они могут играть на таком уровне.

- Напрашивается вопрос: почему так не выкладывались в других матчах до ухода из клуба?

- Почему не выкладывались? Никто не знает, что было на самом деле, почему человек ушел. Это знают только Олег и тренерский штаб "Зенита". Но в этой игре все увидели, какой уровень футбола может показывать Шатов. Он показал, что является игроком высокого уровня.

Зенит - Краснодар

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/interview/20180419/1135728382.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Garry1979

o.s.v. согласен!!!! а то герой заплатил червонец лямов просто так!!! многие в стране за 10 лет столько не зарабатывают!!!

18:03 19 апреля

o.s.v.

ну играйте тогда за 20т. рублей в месяц.для вас же деньги не главное.

16:52 19 апреля

biggp1

и мозг тоже

16:37 19 апреля

novic

Не главное, когда их некуда девать.

15:22 19 апреля

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