Пауревич: "Йокичу мяч попал в зубы, а судья дал аут в пользу "Зенита"

Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич рассказал о причинах поражения от "Зенита" и о красной карточке Бояна Йокича.

- Десять минут стояли, пропустили два мяча, такого не должно было быть, но в футболе все случается. Потом проснулись, создали моменты, но не смогли забить. Иванович сказал, что был чистый пенальти в ворота "Зенита" в первом тайме.

- Несколько поражение подряд, какое настроение в команде?

- Неприятно, конечно, все понимают. Игра на два фронта сказывается, где-то фортуна по-разному действует – хотя в Лиге Европы она нам помогла. Команда будет готова, в четверг выложим все силы, хочу позвать болельщиков на стадион, нам нужна будет поддержка и тогда все вместе сможем порадоваться. Такого еще не было в Уфе – может установить рекорд, если Россию будут представлять шесть команд. Это огромный показатель того, что футбол в стране развивается.

- Что можете сказать о красной карточке Йокича?

- Это эмоции, это футбол, Зидан также делал. До этого фол на Йокиче был, мяч попал в зубы, потом вышел в аут, а судья показал в пользу "Зенита". Эмоции не смог удержать.