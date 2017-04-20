Паулу Барбоза: "Для Измайлова было бы идеально завершить карьеру в "Локо"

Агент бывшего игрока сборной России Марата Измайлова Паулу Барбоза заявил, что хавбек рассчитывает вернуться в национальную команду и сыграть на чемпионате мира-2018. 34-летний футболист остается без клуба после расторжения контракта с "Краснодаром". Последний раз за сборную Росссии он играл на Euro-2012.

– Если Измайлов, как рассчитываем, он имеет право на мечту и на цель, которая реальна, - сказал Барбоза.

– Вы не шутите? Он желает сыграть на ЧМ-2018?

– Он бы хотел. И он будет работать, чтобы осуществить эту цель.

– Есть ли желание завершить карьеру там, где он ее начал – в "Локо"?

– Это было бы идеально. Он бы хотел. Мы не знаем, что будет дальше в "Локо". Это главный для него клуб, а Палыч – главный в его жизни тренер. (Сергей ЕГОРОВ)

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